Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Pacers : 119-100

Hornets @ Sixers : 109-98

Magic @ Wizards : 106-112

Heat @ Hawks : 115-91

Mavs @ Knicks : 85-108

Rockets @ Spurs : 128-124

Cavs @ Jazz : 111-91

Nets @ Bulls : 138-112

Lakers @ Kings : 116-125

RJ Barrett, Harden : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

- Le choc de l'Est n'a pas tenu ses promesses. Brooklyn a écrasé Chicago alors que l'on pouvait espérer un match serré, ce qui n'a été le cas que pendant une mi-temps. Au retour des vestiaires, Kevin Durant et James Harden ont décidé qu'il était l'heure de plier l'affaire.

Harden a été particulièrement saignant avec 25 points et 16 passes, avec ce petit bonbon sur sa toute dernière de la partie.

James Harden's 16th dime of the night is definitely his best 😳

Going between the legs for the find as the @BrooklynNets lead on ESPN! pic.twitter.com/q5lQL9kTXf

— NBA (@NBA) January 13, 2022