Top-10 : Les meilleurs joueurs susceptibles d’être transférés à la deadline

10. Goran Dragic (Toronto Raptors)

Transféré aux Raptors pendant l’intersaison, Goran Dragic n’a joué que 5 matches avec la formation canadienne (8 points et 2,8 passes). Il ne fait même plus partie du groupe. Le Slovène est loin de Toronto, sur ses terres, à Miami, et il attend sagement que sa situation se décante.

Mais à 35 ans et 19 millions annuels, difficile de trouver une équipe prête à mettre sur pied un échange. Sauf s’il fait partie d’un transfert plus large où les dirigeants se retrouvaient dans l’obligation de l’inclure pour respecter l’équilibre des salaires. Ce qui paraît plus probable, en revanche, c’est un buyout après la deadline puisque son contrat expire à l’issue de la saison. Avec ensuite éventuellement un départ vers Dallas, pour rejoindre son compatriote Luka Doncic.

Probabilité de départ : 95%

Probabilité de transfert : 10%

9. Myles Turner (Indiana Pacers)

Les Pacers déçoivent. Malgré un effectif plutôt intéressant sur le papier et un coach réputé – Rick Carlisle – aux commandes, l’équipe d’Indianapolis occupe seulement la treizième place de la Conférence Est avec 15 victoires en 41 matches ! Du coup, les dirigeants envisagent sérieusement de se reconstruire en cassant l’effectif pour éventuellement hériter d’un bon choix à la draft. Ce serait une première dans l’Histoire de la franchise, qui opte rarement pour une méthode aussi radicale.

Du coup, Myles Turner se retrouve une nouvelle fois au cœur des rumeurs. Comme chaque saison ou presque. Une présente constante dans le flot des rumeurs qui s’explique aussi par le fait que le pivot américain n’a jamais vraiment décollé malgré des belles promesses à ses débuts. Ça reste un joueur solide autour des 13 points et 7 rebonds avec un contrat abordable : 18 millions cette saison, 18 la suivante.

Le joueur de 25 ans peut à la fois protéger le cercle (2,9 blocks) et étirer les lignes adverses en attaque (35% à trois-points). Un profil recherché, un deal correct et un basketteur encore assez jeune. Forcément, ça attire du monde. Timberwolves, Lakers, Mavericks, Hornets et Knicks seraient sur les rangs. Mais ça peut pousser les Pacers à en demander beaucoup, voire trop. Sans doute du pick par exemple.

Probabilité de transfert : 40%

8. Caris LeVert (Indiana Pacers)

Même raisonnement que pour son coéquipier. Sauf que Caris LeVert évolue dans un autre registre. Avec un contrat similaire à Turner. C’est plus une question d’attrait pour le profil. Les équipes à la recherche de renfort dans le backcourt ou sur les ailes pourraient se tourner vers LeVert. Comme les Cavaliers.

Probabilité de transfert : 45%

7. Eric Gordon (Houston Rockets)

C’est LE vétéran que les candidats au titre ou aux playoffs ont intérêt à s’arracher. Surtout qu’avec encore deux ans de contrat garantis, un buyout paraît impossible. Il faudra donc aller le chercher en satisfaisant les Rockets. La recette est souvent la même : un tour de draft. Ça peut valoir le coup.

Eric Gordon, 33 ans, n’est pas taillé pour jouer au sein d’une franchise en reconstruction. C’est une forme de gâchis. Il pourrait vraiment dépanner en s’immisçant dans une rotation en tant que sixième homme capable de scorer, driver, shooter et défendre en sortie de banc. Peut-être un potentiel « game changer », mais à la marge.

Il tourne tout de même à plus de 14 points, 49% aux tirs et 43% à trois-points cette saison. Il est sous contrat jusqu’en 2023 (18-19 millions) avec une option équipe très avantageuse sur 2023-2024. Ses performances devraient pousser les Rockets à récupérer des atouts en échange et non pas seulement s’en débarrasser pour laisser la place aux jeunes. Il y a un investissement intéressant à faire, notamment pour des équipes comme Dallas ou Cleveland.

Probabilité de transfert : 60%

6. John Collins (Atlanta Hawks)

Les relations sont tendues depuis un moment entre John Collins et les Hawks. Déjà parce que les négociations autour de sa prolongation ont traîné pendant longtemps… maintenant qu’il est sous contrat jusqu’en 2026, la franchise peut paradoxalement s’en débarrasser plus facilement. Ensuite parce que le joueur se serait plaint plusieurs fois de son rôle en attaque. Il aimerait plus de responsabilités alors que les systèmes tournent essentiellement autour de Trae Young.

Ça pose un contexte délicat. Les Hawks, finalistes de Conférence l’an passé, vont peut-être – sans doute ? – rater les playoffs cette saison. Ils ne sont que douzièmes à l’Est. Le GM Travis Schlenk a même fait comprendre qu’il y aurait des changements imminents. Logique donc de penser à Collins.

Mais avec 17 points, 8 rebonds, 54% aux tirs et 42% à trois-points, les dirigeants hésiteront sans doute à plus d’une reprise avant de se séparer d’un joueur avec un tel rendement. On peut penser que les Hawks ne le transféreront que si c’est pour mettre la main sur un autre All-Star, comme Ben Simmons par exemple. Sinon, il paraît plus probable qu’un joueur comme Danilo Gallinari, voire Bogdan Bogdanovic, soit échangé le soir de la deadline.

Probabilité de transfert : 15%

5. Christian Wood (Houston Rockets)

La situation semble assez simple : Christian Wood arrive en fin de contrat en 2023 et il ne souhaiterait pas prolonger l’aventure à Houston. Son comportement lors d’un incident récent à Denver pourrait aussi pousser ses dirigeants à revoir sa position dans le projet de la franchise texane.

L’intérieur est bon (17 points et 10 rebonds cette saison) et les équipes à la recherche d’un scoreur dessous auront intérêt à se pencher sur son dossier. N’empêche que les Rockets ne le laisseront sans doute pas filer facilement. Il faudra mettre le prix et il risque d’y avoir un décalage entre l’offre et la demande.

Probabilité de transfert : 30%

4. Jerami Grant (Detroit Pistons)

Brièvement bombardé nouvelle star des Pistons, Jerami Grant n’occupe plus un rôle aussi central depuis l’arrivée de Cade Cunningham à Detroit. Son contrat touche à sa fin en 2023 et la franchise du Michigan pourrait l’échanger si une belle opportunité se présente. C’est toujours mieux que de prendre le risque de le perdre sans contrepartie.

Ça ne signifie pas pour autant que les Pistons chercheront activement toutes les pistes pour d’en séparer. Mais ils écouteront sans doute les offres. Grant a déjà 27 ans. Il arrive dans son « prime » un peu tôt pour le projet à Motor City. Il n’est pas de la même génération que Cunningham, Bey ou Hayes. Par contre, son profil de poste 3 ou 4 peut plaire aux Lakers, aux Wizards ou encore aux Knicks.

Probabilité de transfert : 35%

3. CJ McCollum (Portland Trail Blazers)

L’avènement d’Anfernee Simons et la saison galère des Blazers sont en train de changer la donne à Portland. Tout le monde savait déjà que le jeune homme disposait du potentiel pour briller en NBA. Mais il arrive quand même à surprendre en claquant une bonne vingtaine de points dans la peau d’un titulaire.

Sa place dans le cinq s’explique par les absences de Damian Lillard et CJ McCollum. Mais il paraît désormais difficile d’imaginer Simons revenir sur le banc à leur retour. Jeune, talentueux et encore très prometteur, il incarne en partie l’avenir de l’organisation. Une franchise qui va sans doute tout faire pour conserver Lillard.

Alors ce sont d’autres joueurs qui vont sauter. McCollum, qui pourrait perdre sa place au profit de Simons, est l’un des premiers concernés. Il est blessé et son profil est susceptible d’intéresser plusieurs équipes. Sauf que comme pour beaucoup de joueurs dans cette liste, Portland peut se permettre d’attendre. Un trade semble peu évident tant que la situation de Ben Simmons n’a pas évolué.

Probabilité de transfert : 20%

2. Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

En parlant des Blazers, voilà un joueur que l’on adorerait voir à Portland. Domantas Sabonis marcherait une fois de plus dans les traces de sa légende de papa. Le Lituanien fait partie des joueurs transférables des Pacers, et il aurait même demandé à partir. Mais là encore, pas facile de mettre en place l’échange d’un tel talent. Il s’agit tout de même d’un All-Star. Le meilleur joueur à Indiana.

Par contre, si une équipe est prête à mettre des bons picks – au pluriel – on imagine que ça peut pousser les Pacers à accepter.

Probabilité de transfert : 25%

1. Ben Simmons (Philadelphia Sixers)

Bien évidemment. Bientôt quatre mois après le coup d’envoi de la saison régulière, Ben Simmons est toujours au fond du trou qu’il a creusé avec ses agents à Philadelphia. Il refuse de jouer et la franchise ne s’occupe plus vraiment de lui non plus. Son départ est fortement lié aux exigences des Sixers, qui réclament une star en échange de l’Australien. Ce que personne ne semble prêt à offrir pour l’instant.

Alors c’est le point mort. Sans vraie perspective d’évolution. Il va y avoir du buzz, du bruit et des rumeurs à la deadline. Mais selon plusieurs insiders, les dirigeants seraient prêts à faire durer le plaisir encore un long moment. Au moins jusqu’à la prochaine draft. L’idée étant de rester à l’affût de certaines opportunités.

Damian Lillard, Bradley Beal… Daryl Morey et les Sixers voient grand. Pas sûr que ça marche mais, de toute façon, les Sixers se sont déjà plus ou moins habitués à jouer sans Ben Simmons.

Probabilité de transfert : 20%