Rockets : Les sanctions sont tombées pour Christian Wood et Kevin Porter Jr

La reconstruction est tumultueuse aux Houston Rockets. La franchise texane, qui reste sur une série de 8 défaites consécutives, doit aussi jongler avec les sauts d’humeur de deux de ses principaux joueurs. Christian Wood et Kevin Porter Jr. Les deux titulaires ont été suspendus pour le match du lundi soir contre les Philadelphia Sixers suite à leur mauvais comportement lors du revers contre les Denver Nuggets le weekend dernier.

Reporting with @ESPN_MacMahon: The Houston Rockets are suspending Kevin Porter Jr., and Christian Wood for tonight’s game against the Philadelphia 76ers, disciplining both for poor behavior surrounding Saturday’s loss to Denver.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2022