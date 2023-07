En Summer League, il existe un monde d'écart entre certains rookies, loin d'être prêts pour la NBA, et des sophomores, qui ont eu un an pour se développer. Notamment sur le plan physique. Et Ousmane Dieng en a bien profité ! Opposé aux Philadelphia Sixers (100-91), l'Oklahoma City Thunder l'a emporté la nuit dernière.

Emmené par Tre Mann (23 points, 8 rebonds, 5 passes décisives), OKC a aussi pu se reposer sur un Dieng dominateur. Avec 22 points et 10 rebonds, le Français a dominé les débats... à l'intérieur ! En l'absence de Chet Holmgren, au repos, l'ailier a évolué au poste de pivot.

Une aubaine pour le talent de 20 ans, bien plus solide que les autres jeunes face à lui. A 10/12 aux tirs, il a réalisé un véritable chantier dans la raquette. Et a même été intéressant par sa capacité à étirer le jeu (2/3 à longue distance). Le point noir de la soirée ? 9 ballons perdus en raison de sa grande implication dans le jeu du Thunder.

"Je fais de mon mieux pour jouer dur. De prendre le maximum de rebonds. J'ai beaucoup travaillé sur mon corps et mon tir cet été. Pour pouvoir jouer plus dur et donc avoir un volume de tirs plus important.

Je peux toujours progresser, mais je suis bien en ce moment. Ce que je peux améliorer ? Je dois toujours être agressif, créer plus avec le ballon et minimiser les ballons perdus. Je crois que j'en ai eu beaucoup, donc clairement cet aspect de mon jeu", a répondu Ousmane Dieng face à la presse.

A l'approche de sa seconde année, le Tricolore va devoir passer un cap. Avec les ambitions du Thunder, il doit s'affirmer dans la rotation de l'entraîneur Mark Daigneault. Ce carton, en Summer League, devrait lui permettre de marquer des points avant le training camp.

Ousmane Dieng, le Thunder justifie son mouvement pour le Français