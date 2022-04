Ousmane Dieng, un espoir français à la draft 2022

Il y aura sans doute de nouveaux joueurs français en NBA la saison prochaine. Peut-être tous les deux en provenance de la NBL, le championnat australien (et néo-zélandais). Hugo Besson et Ousmane Dieng sont pressentis pour débarquer chez les pros. Le second nommé s’est même inscrit à la draft 2022 après une saison en Océanie.

« J’ai beaucoup appris en jouant dans une ligue difficile avec de très bons joueurs. Ça m’a fait du bien. La transition n’était pas facile puisque que le niveau de la compétition était bien plus élevé que ce que j’avais connu en France jusqu’à présent. Ça va plus vite et le jeu est plus physique », explique le jeune homme de 18 ans.

Listé en douzième position sur le top-100 des prospects ESPN, l’ancien pensionnaire du centre fédéral pourrait devenir le premier européen à faire le grand saut de la NBL à la NBA. Son profil d’ailier long (2,08 m) au potentiel de playmaker pourrait séduire les franchises.

« Je suis plus à l’aise quand j’ai le ballon entre les mains mais je peux aussi jouer sans. En défense, je peux m’occuper des postes 1 à 4. »

Ousmane Dieng avoue qu’il s’inspire notamment de Nicolas Batum et de Scottie Barnes. Il vient de boucler une saison intéressante avec les New Zealand Breakers, où il tournait à plus de 8 points par match pour ses débuts à ce niveau. Il doit évidemment se renforcer physiquement et engranger de l'expérience pour vraiment se faire une place en NBA mais c'est un prospect intrigant.