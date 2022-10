Ousmane Dieng s’illustre pendant que le Thunder cartonne

Le Français Ousmane Dieng a compilé 18 points, 4 rebonds et 4 passes lors de la large victoire d’Oklahoma City la nuit dernière.

Théo Maledon, Jaylen Hoard et Olivier Sarr ont tous quitté le Oklahoma City Thunder pendant l’intersaison mais un autre joueur français porte désormais les couleurs bleues et blanches de la franchise. Ousmane Dieng, onzième choix de la dernière draft, va essayer de se faire une place au sein du projet. La présaison, anecdotique aux yeux de la ligue, constitue pour lui une première étape. Il doit montrer ce dont il est capable.

Ousmane Dieng, des premiers pas timides mais prometteurs au Thunder

C’est ce qu’il a fait hier soir en compilant 18 points, 4 rebonds et 4 passes lors de la très large victoire de son équipe contre le Maccabi Ra’anana (114-97). Discret en première période, il s’est lâché au retour des vestiaires pour enchaîner les actions d’éclat.

« Il est vraiment talentueux », confie son coach Mark Daigneault. « Il sent le jeu. Maintenant ce qu’il doit faire c’est accélérer en attaque et réussir à tenir le choc en défense. »

Ousmane Dieng n’est pas encore prêt. Logique. Il doit s’étoffer physiquement. Un peu comme Aleksej Pokusevski à son arrivée en NBA, deux ans en arrière. Le Serbe s’est rôdé pendant deux saisons et il devrait occuper un rôle un peu plus important au sein de la rotation. Le Français doit suivre son exemple, le tout en profitant du « mentorship » de Luguentz Dort, québécois qui a l’avantage de parler la même langue. Ça va prendre du temps mais Dieng a les atouts et le profil pour s’imposer dans la ligue.