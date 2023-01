Les Pacers sont-ils de gros radins ???

Le tir du milieu du terrain, avec une cagnotte à la clé, est une tradition dans de nombreuses salles en NBA. Avec des 15 000 dollars, 20 000 dollars ou encore 50 000 dollars à gagner. Mais pas dans l'Indiana. Dans l'antre des Pacers, le jeu est un peu différent. Les gains aussi. Un fan doit rentrer coup sur coup un lancer-franc, un trois-points et un tir du milieu du terrain. Avec plusieurs tentatives, certes, mais un chrono qui le limite. Et l'un des supporters de la franchise a réussi à mettre les trois hier soir. Il a gagné 500 dollars. Oui, 500 dollars. Peut-être que ça rembourse à peine les billets pour le match selon là où il était placé.

This Pacers fan made a free throw, 3 pointer, and a half court shot to win $500. pic.twitter.com/Wu14Gki9sW

— NBA Retweet (@RTNBA) January 7, 2023