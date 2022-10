Si Jamaal Tinsley avait été un joueur NBA en 2022, il aurait probablement, sa particularité ne lui aurait sans doute pas coûté autant d'argent. L'ancien meneur des Indiana Pacers, entre 2001 et 2009, s'était mis à dos Reggie Miller, qui a demandé au staff de la franchise de prévoir un système de sanctions financières à son encontre. Pour quelle raison ? C'est Bruno Sundov, membre des Pacers au début des années 2000, qui a raconté cette anecdote lors de son passage dans l'émission Podcast Inkubator.

"Jamaal ne se douchait pas après les entraînements ou les matches. Il s'habillait et quittait le vestiaire. C'est arrivé une fois, puis deux, puis trois... Reggie Miller est allé voir le GM et lui a demandé de créer une règle obligeant chaque joueur à se doucher après chaque entraînement et chaque match, sans quoi il sera mis à l'amende. Il a d'abord pris 500 dollars d'amende, puis ça doublait à chaque fois.

Devinez combien il a dû payer. C'est monté à 250 000 dollars. Il ne voulait pas être nu au milieu des autres. Au bout d'un moment, ça a fait scandale et il a dû en parler avec son agent et sa petite amie".