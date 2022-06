Des chaussures françaises aux pieds d’un joueur NBA dans “Hustle”

Une chaussure française aux pieds du joueur NBA Juancho Hernangomez, dans un film avec Adam Sandler, produit par LeBron James. Le mélange est improbable, et pourtant… Une paire de chaussures de l’équipementier français Layup s’est incrustée dans "Hustle" ("Le Haut du panier" en VF) sur Netflix.

Le long métrage raconte l’histoire de Stanley Sugerman, un scout des Philadelphia Sixers. Incarné par Adam Sandler, il cherche une star en puissance, une perle rare, qu’il trouve en Espagne. Cette pépite, c’est Bo Cruz, joué par Juan Hernangomez — qui a disputé les playoffs avec le Utah Jazz cette année.

"Hustle" réunit plusieurs stars de la NBA, comme Anthony Edwards, dans le rôle du méchant, Boban Marjanovic, Mo Wagner et Kenny Smith. Il compte également de nombreux caméos de grands joueurs, comme Luka Doncic, Trae Young, Julius Erving ou encore Allen Iverson. Et au milieu de tout ça, on retrouve la "Layup Revo". Cocorico.

