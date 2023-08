Paolo Banchero justifie son choix avec Team USA

Lors de la Coupe du monde 2023, Paolo Banchero va disputer cette compétition sous les couleurs de Team USA. Une véritable surprise car le jeune talent du Orlando Magic devait initialement jouer pour l'Italie.

A ses débuts en NBA, l'ailier avait clairement exprimé son choix de représenter la Squadra Azzurra. Mais face à la possibilité de rejoindre la sélection américaine, le natif de Seattle n'a pas hésité sur cette intersaison.

Une décision assumée par le joueur de 20 ans.

"Représenter son pays, c'est plus grand que soi. Mon choix entre les États-Unis et l'Italie a été long à faire. Mais finalement, j'ai décidé que c'était ici (avec Team USA, ndlr) que je voulais être. Ma mère a joué pour Team USA, c'était donc un rêve pour moi.

Une trahison envers l'Italie ? De mon côté, j'ai simplement dit merci pour ce qu'ils avaient fait depuis que j'étais au lycée. Pour l'aide qu'ils m'ont apportée dans l'obtention de ma citoyenneté, pour en savoir plus sur le pays, sur mon héritage.

Mais non, je pense qu'il y a eu du respect de part et d'autre. J'ai pu leur envoyer un message pour les remercier et leur dire à quel point j'appréciais leur aide. Je pense donc que tout s'est bien terminé", a commenté Paolo Banchero en marge du training camp de sa sélection.

Avec la double-nationalité et aucune sélection au compteur, Paolo Banchero avait la liberté de choisir. Cependant, dans la manière de faire, il n'a pas été irréprochable. Et on comprend pourquoi la Fédération Italienne de Basket a mal vécu cette affaire...

Paolo Banchero l’a mise à l’envers à la Fédé italienne