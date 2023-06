Paolo Banchero l’a mise à l’envers à la Fédé italienne

Paolo Banchero a annoncé ce weekend qu'il jouerait avec Team USA lors de la prochaine Coupe du monde. Une nouvelle qui a un peu surpris, quand on sait que le jeune ailier du Magic, élu Rookie of the Year en 2023, a plusieurs fois évoqué son envie de jouer pour le pays d'origine de son père, l'Italie. Intégré dans la liste des 12 joueurs américains qui s'envoleront pour les Philippines fin août, Banchero a pris pas mal de monde à revers, à commencer par la Fédération italienne.

Voici ce qu'a déclaré Gianni Petrucci, le président de la FIP (Federazione Italiana di Pallacanestro) dans la Gazzetta dello Sport.

"Ces derniers jours, Paolo Banchero était à Milan. En dépit des accords passés avec ses représentants pour nous rencontrer, il a évité tout contact avec notre sélectionneur. Le mot trahison est fort et ces situations arrivent dans le monde du sport. Je suis personnellement préparé à ce que cela arrive. Mais je considère que l'on s'est moqué de nous".

En octobre 2022, juste après sa Draft en NBA, voici ce qu'expliquait Paolo Banchero au sujet de son choix de sélection.

"A 16 ans, l'équipe d'Italie a contacté mon père. Ils lui ont demandé si j'avais des racines italiennes et si j'étais en mesure d'obtenir la double-nationalité. Il leur a dit que oui. Je suis allé à l'ambassade italienne de San Francisco plusieurs fois et j'ai obtenu un passeport. J'ai prévu de jouer pour l'Italie, je ne sais juste pas quand.

Je ne me suis pas encore rendu là-bas, mais l'amour que les Italiens me témoignent est dingue. Mon père s'appelle Mario, mes oncles s'appellent Angelo et Armando, mon frère s'appelle Giulio... Au fur et à mesure, mon père m'a parlé de nos racines italiennes, même si lui non plus n'y est jamais allé. C'est très nouveau pour nous, mais très excitant".

Le renfort de Banchero aurait été une énorme plus-value pour la Squadra Azzurra, qui va tout de même tenter de défendre ses chances autant que possible dans le groupe A, une poule abordable avec les Philippines, la République dominicaine et l'Angola.

