Paolo Banchero le répète : il jouera pour l’Italie

On ne sait pas encore quand. Lui-même ne se fixe pas de date précise. Mais Paolo Banchero, le favori pour le titre de Rookie of the Year, auteur d'un début de carrière impressionnant en NBA, portera le maillot de l'équipe d'Italie. Si son talent semble pouvoir lui donner une chance d'être crédible pour une campagne avec Team USA à l'avenir, Banchero a depuis longtemps opté pour un parcours international avec le pays d'origine de son père.

Invité du podcast de son coéquipier à Orlando, RJ Hampton, Paolo Banchero a expliqué sa démarche.

"A 16 ans, l'équipe d'Italie a contacté mon père. Ils lui ont demandé si j'avais des racines italiennes et si j'étais en mesure d'obtenir la double-nationalité. Il leur a dit que oui. Je suis allé à l'ambassade italienne de San Francisco plusieurs fois et j'ai obtenu un passeport. J'ai prévu de jouer pour l'Italie, je ne sais juste pas quand. Je ne me suis pas encore rendu là-bas, mais l'amour que les Italiens me témoignent est dingue. Mon père s'appelle Mario, mes oncles s'appellent Angelo et Armando, mon frère s'appelle Giulio... Au fur et à mesure, mon père m'a parlé de nos racines italiennes, même si lui non plus n'y est jamais allé. C'est très nouveau pour nous, mais très excitant".

La délégation italienne, emmenée par le coach Pozzecco, va prochainement faire le déplacement en Floride pour jauger l'envie de Paolo Banchero de participer à la Coupe du monde 2023 avec la Squadra Azzurra.

