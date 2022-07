Draymond Green encense Paolo Banchero et avertit le Magic

Tout le monde ne voit pas en Paolo Banchero un potentiel de superstar. Draymond Green, lui, est persuadé qu’il a un avenir brillant devant lui. Il trouve quelque chose de très particulier au premier choix de la draft 2022 et tient à en avertir le Magic.

"Je pense que Paolo Banchero est un joueur unique en son genre. Et la raison pour laquelle je pense qu’il fait partie de cette catégorie de joueurs, c’est pour tout ce qu’il a fait sur le terrain au-delà du scoring. […] Ce sont les actions sur lesquelles il n’a pas la balle qui me font dire que Paolo sera un grand joueur. Il dirige ses coéquipiers, alors qu’il n’est qu’un rookie, il est décisif en fin de match", explique l’intérieur des Warriors dans son podcast .

"That is a winner right before your eyes" 🗣️

—@Money23Green says Paolo Banchero is HIM pic.twitter.com/biDDTi5MGS

— The Volume (@TheVolumeSports) July 14, 2022