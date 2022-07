Paolo Banchero et Chet Holmgren régalent en Pro-AM

A chaque fois que des joueurs NBA passent par les ligues pro-AM durant l'intersaison, on sait qu'il y aura des cartons offensifs. La différence de niveau entre un membre de la NBA et de bons joueurs amateurs reste abyssale. On l'a encore vu ces derniers jours, notamment samedi avec le passage de Paolo Banchero et Chet Holmgren du côté de la Crawsover League à Seattle.

Les deux premiers choix de la Draft 2022 n'ont pas déçu dans un match au cours duquel ils ont porté ensemble le maillot des Supersonics. Paolo Banchero a inscrit 50 points et s'est baladé, alors que Chet Holmgren y est allé de ses 34 points, 14 rebonds et... 8 contres. L'intérieur d'Oklahoma City a notamment totalement annihilé un malheureux adversaire qui pensait être lancé vers un retentissant poster.

Who told him it was a good idea to try & poster Chet Holmgren? pic.twitter.com/0d8fRMbI7s — Thunder Film Room (@ThunderFilmRoom) July 30, 2022

Pour la performance de Paolo Banchero, très attendu du côté d'Orlando dans les mois qui viennent, c'est par ici.

Vous pouvez trouver un résumé de la rencontre au cours de laquelle Jaden McDaniels, le joueur de Minnesota, a lui inscrit 52 points dans le camp adverse.

