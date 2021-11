Draft 2022 : Paolo Banchero et Chet Holmgren font encore des merveilles

Les deux favoris pour le premier choix de la draft 2022, Paolo Banchero et Chet Holmgren, se sont illustrés en NCAA lundi soir.

Le duel à distance se poursuit entre Paolo Banchero et Chet Holmgren. Les deux jeunes joueurs américains sont fortement pressentis pour être appelés en premiers le soir de la draft 2022. Reste à savoir lequel des deux aura l’honneur de devenir la tête d’affiche de la promotion. En attendant, ils cartonnent au sein de leur fac.

Banchero est monté en puissance lundi soir, avec une prestation XXL contre The Citadel. 28 points à 10 sur 19 (2 sur 5 à trois-points), 8 rebonds et 6 passes en 31 minutes. Pour une victoire de Duke, 107 à 81. Les Blue Devils ont gagné leurs 6 premières rencontres et restent donc invaincus pour l’instant.

Une belle réaction pour le jeune homme, un peu moins efficace au scoring lors des deux sorties précédentes. Paolo Banchero compile pour l’instant un peu moins de 18 points mais aussi 8 rebonds de moyenne. Un crack.

Holmgren n’est pas en reste. L’armada de Gonzaga ne lui permet pas de passer autant de temps sur les parquets que son concurrent direct. Mais il n’a même pas besoin de ça pour se mettre en valeur. Seulement 20 minutes contre Central Michigan et tout de même 19 points à 7 sur 9 aux tirs (2 sur 4 à trois-points). Avec aussi 5 rebonds et 3 blocks. Les Bulldogs sont eux aussi invaincus et viennent d'enchaîner 5 succès de rang.

S’il peine encore à trouver la cible derrière l’arc (33% après 5 matches), le pivot longiligne montre ce qui le rend si unique : une capacité à protéger le cercle par sa taille tout en ayant une vraie puissance de frappe en attaque.

Paolo Banchero, Chet Holmgren : Les stars de la draft 2022 démarrent fort !