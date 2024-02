Paolo Banchero : “Je ne sais pas pourquoi je pleure”

Paolo Banchero était particulièrement ému après la victoire du Magic à Detroit cette nuit. Après un match compliqué, le jeune All-Star a débloqué la situation sur un panier un peu improbable avec la faute pour arracher le succès à 0.8 seconde de la fin. Au micro de Bally Sports Florida après la rencontre, Banchero a eu du mal à contenir ses larmes.

"Je suis désolé... J'ai été malade. Je me suis senti mal et j'ai joué de manière catastrophique. Tout le crédit revient à mes coéquipiers. Ils m'ont porté pendant tout le match. Je ne sais pas pourquoi je pleure là. C'était un match difficile et je suis fier d'eux".

"I just give credit to my teammates. They lifted me up the whole game."

An impassioned Paolo Banchero reflects on the flood of emotions following his decisive shot that secured victory on Saturday over the Pistons. 🎙 pic.twitter.com/rnMIt73VrQ

