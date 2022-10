Paolo Banchero tient ses promesses et on en redemande

Paolo Banchero est l'immense favori pour décrocher le titre de Rookie of the Year cette saison en NBA. L'ancien Dukie a confirmé cette nuit, malgré la défaite du Magic face à Detroit, qu'il ne ressentait pas trop de pression par rapport à ces attentes.

Pour son premier match en NBA, le poste 4 du Magic a montré tout ce qui a poussé Orlando à le drafter avec le 1st pick. A l'image de ce qu'il montrait sous les ordres de Coach K sur le campus de Durham, Banchero a affiché un jeu offensif très poli. Poli dans le sens complet, évidemment. Il n'y avait rien de courtois, par exemple, dans le dunk sur lequel le rookie a postérisé Cory Joseph, genou en avant. Même son coéquipier Terrence Ross, ancien vainqueur du Slam Dunk Contest, a écarquillé les yeux devant l'action.

On a donc vu Paolo Banchero scorer de différentes manières, avec une vraie facilité près du cercle, mais aussi se muer en playmaker par instants. Avec 27 points (à 11/18), 9 rebonds et 5 passes, il a porté l'attaque floridienne et établi les bases de ce qu'il proposera aux fans du Magic la plupart du temps cette saison. L'Américano-Italien n'a pas pris de tir à 3 points, mais on sait que c'est une arme qu'il compte ajouter à son arsenal en NBA petit à petit, puisqu'il l'employait déjà au niveau universitaire. Balle en main et une fois qu'il a décidé d'attaquer le panier, il n'y a pas grand chose qui lui pose réellement de problèmes. En tout cas pas contre des équipes qui navigueront sans doute dans les mêmes eaux au classement.

Défensivement, sa prestation a été plus qu'honnête, même si on imagine que la répétition des matches de haut niveau lui permettra d'en montrer davantage de ce côté du terrain. Son chasedown block sur Killian Hayes est d'ailleurs plutôt spectaculaire.

Depuis 1969, seuls deux n°1 de Draft avaient compilé au moins 25 points, 5 rebonds et 5 passes pour leur première apparition en NBA : Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James. Intéressant aussi, Paolo Banchero est le quatrième joueur depuis 30 ans à empiler au moins 20-5-5 pour son premier match dans la ligue. Michael Carter-Williams était le dernier, après Grant Hill et, à nouveau, LeBron James. Les époques sont différentes, mais ces accomplissements ne sont pas anodins.

Il est très tôt pour affirmer que tout se passera comme prévu pour Banchero cette saison, mais les premiers signaux sont extrêmement positifs.

