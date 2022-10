Killian Hayes ne sera pas titulaire cette saison avec les Pistons, mais il entend bien jouer un rôle important dans la montée en puissance de son équipe cette saison. Le sophomore français a participé à la victoire de Detroit contre Orlando (113-109) la nuit dernière, avec 16 minutes de temps de jeu en sortie de banc.

Même s'il a été en difficulté à la finition (3 points à 1/6), comme un peu trop souvent lors de sa saison rookie, l'ancien meneur de Cholet a eu un très bel impact en termes d'énergie et même de production. Outre ses cinq tirs manqués, Hayes a tout de même trouvé le temps de donner 5 passes décisives, de prendre 5 rebonds, de réussir 3 interceptions et de scotcher un adversaire sur un contre. Le tout, avec le deuxième meilleur +/- de son équipe (+6), dans un match où les Pistons ont gagné de 4 points.

Les qualités de playmaker sont bien là. L'intensité défensive aussi. Killian Hayes s'est même offert un instant top 10 de ce côté-là du terrain, avec un block inattendu sur Mo Bamba, auquel il rend... 17 centimètres.

Killian Hayes blocking Mo Bamba. Not sure how to feel pic.twitter.com/PCuHlRJ4p1 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) October 20, 2022

On espère voir le Français avec un petit peu plus de minutes lors des prochains matches, mais Detroit a du beau monde au sein de son backcourt cette saison, avec la paire Cade Cunningham-Jaden Ivey sur laquelle Dwane Casey semble vouloir s'appuyer. Rien qui empêche Killian Hayes de faire son trou dans ce rôle avec le second unit et de s'épanouir.

