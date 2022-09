Paris European Games, pour l’amour du basket européen et du show

C’est dans une salle à l’atmosphère étouffante que le Paris Basketball, l’ASVEL, le Maccabi Tel-Aviv et l’Alba Berlin se sont affrontés ce week-end. Ces quatre équipes, qui évolueront toutes au niveau européen cette saison, étaient réunies à l’occasion des Paris European Games, tournoi de pré-saison organisé par le club de Paris.

Pour l’hôte de l’évènement, ces rencontres représentaient une opportunité de se tester face à certaines des meilleures équipes du continent avant une première saison en EuroCup. Les joueurs du Paris Basketball ont pris la chose très au sérieux, avec une courte défaite face à Berlin (97-94) suivie d’une victoire face à Tel-Aviv (107-96), pourtant cinquième d’EuroLeague cette année.

Juhann Begarin s’est illustré ce dimanche, avec 17 points à 3 rebonds contre le Maccabi. Ismaël Kamagate l’a bien suivi avec 13 points et 6 rebonds dans la même rencontre. Une réussite pour les deux joueurs, qui espèrent se montrer en Europe pour enfin rejoindre un roster NBA.

Pour les trois autres clubs, l’objectif était avant tout de préparer la saison pour un objectif plus élevés. « Ces deux matches sont très importants pour nous avant le début de la saison », confirme TJ Parker, coach de l’ASVEL. « C’est super que ces clubs européens acceptent de venir à Paris pour disputer deux matchs. C’est super pour le basket français et même pour les supporters. »

Le groupe lyonnais a fait bon usage de ce temps, avec deux victoires en autant de matches contre deux concurrents d’EuroLeague. Une première, serrée, contre Tel-Aviv (97-94), puis une véritable démonstration face à Berlin (90-67).

C’était également l’occasion pour l’effectif de l’ASVEL de prendre ses marques, notamment le nouvel arrivant Nando De Colo. Très attendu cette année pour son retour en France, le meneur a compilé 10 points et 8 passes décisives dans la première rencontre, pour enchaîner sur 10 passes dans la seconde, malgré ses 2 points à 1-5 au tir. Joffrey Lauvergne, nouvelle recrue également, s’est pour sa part montré sous son meilleur jour avec 15, puis 21 points.

Le sens du spectacle est profondément ancré dans l’ADN du Paris Basketball. Ainsi, le club a saisi l’occasion d’organiser un nouveau show dont lui seul a le secret. Danse à la mi-temps, mini-jeux pour les spectateurs et un showcase du rappeur Gazo… une pré-saison aux airs de match NBA.

Certains ont aussi pu assister au coach clinic de TJ Parker et Oded Kattash — entraîneur du Maccabi — pour partager leurs skills. Une expérience apprécie par Will Weaver, le nouveau coach de Paris.

« C’est un plaisir pour nous d’accueillir ces équipes et de recevoir ces coaches dont je me suis inspiré », assure Will Weaver.