Parmi les Français amenés à être draftés assez haut en 2024, Tidjane Salaün n'est pas celui dont on parle plus, notamment à cause de la hype autour d'Alex Sarr et de la forme récente de Zaccharie Risacher. Néanmoins, l'ailier de Cholet, accessoirement frère de l'internationale française Janelle Salaün, est tenu en haute estime par ses pairs. Notamment ceux de l'équipe de France A, comme Rudy Gobert. Lui aussi passé par Cholet, le pivot des Minnesota Timberwolves a été très élogieux envers Tidjane Salaün, dans des propos recueillis par Ouest-France.

"Je le suis, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite à son potentiel. Il a toutes les armes pour être un très grand joueur. Je sais qu'il a une très bonne mentalité, qu'il travaille dur. Donc je sais que tout va bien se passer pour lui".

Zaccharie Risacher impressionne : "Un potentiel 1st pick"

Tidjane Salaün sort d'un match à 20 points contre Boulogne-Levallois en Betclic Elite. Il avait également enchaîné deux rencontres solides contre Sassari (15 pts, 7 rbds) en Ligue des champions et face au Portel (17 pts) en championnat de France.