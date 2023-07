Pascal Siakam bientôt aux Hawks ?

Un peu comme les Houston Rockets, c’est difficile d’y voir clair dans le projet des Toronto Raptors. L’équipe est un peu sur deux tableaux différents et contradictoires, entre l’envie de développer des jeunes et celle de rester compétitive. L’écart entre les deux générations présentes dans le vestiaire aurait même posé des problèmes d’alchimie la saison dernière. Il va sans doute falloir choisir une direction, surtout après avoir perdu Fred VanVleet sans contrepartie (ce dernier ayant rejoint les… Rockets). Pascal Siakam entre lui dans la dernière année de son contrat et la question sur son avenir se pose.

Les Raptors minés par un conflit de générations l’an dernier ?

L’intérieur aurait fait savoir qu’il envisageait de prolonger à Toronto mais ça reste une information à prendre des pincettes. Les Raptors vont peut-être sérieusement songer à se reconstruire autour de Scottie Barnes, Gradey Dick et consorts. Quitte à transférer leur meilleur joueur. Surtout qu’une équipe est clairement sur les rangs. Les Atlanta Hawks feraient le forcing pour le Camerounais.

Les Hawks ont déjà une base intéressante avec Trae Young et Dejounte Murray mais il leur manque une troisième star. Ils ont fait bonne figure en playoffs (sortis 4-2 au premier tour par les Boston Celtics), sont coachés par Quin Snyder et ils auraient bien besoin d’un ailier-fort polyvalent. Le départ de John Collins, bradé au Utah Jazz, ne s’est sûrement pas fait par hasard.

Histoire de rajouter un peu de piment aux rumeurs, Trae Young vient de suivre Pascal Siakam sur Instagram tandis que Scottie Barnes a ajouté AJ Griffin, jeune talent des Hawks qui pourrait être inclus dans le deal en l’échange du All-Star, à ses followers. C'est tout bête mais c'est finalement très, très rarement anodin.