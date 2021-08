Pascal Siakam a pris une décision pour son avenir en NBA

C'est peut-être la fin d'un feuilleton qui n'avait pas vraiment commencé. Selon Sam Amick de The Athletic, Pascal Siakam souhaiterait rester aux Toronto Raptors. Le joueur - pas toujours en accord avec son coach, mais comme ça peut arriver dans toutes les franchises - figure (figurait du coup ?) parmi la liste des All-Stars susceptibles de changer d'équipe pendant l'intersaison. Les Los Angeles Clippers, les Sacramento Kings ou encore les Golden State Warriors se seraient d'ailleurs renseignés au sujet de l'intérieur camerounais.

Mais les dirigeants de la franchise canadienne avaient démenti toutes intentions de se séparer du joueur de 27 ans. Et visiblement, ce dernier ne compte pas non plus aller voir ailleurs alors qu'il lui reste encore trois ans de contrat. Les Raptors lui auraient notamment donné l'indication qu'ils ne cherchaient pas spécialement à le transférer.

Les Raptors s’expriment sur les rumeurs autour de Pascal Siakam

Pascal Siakam va pouvoir reprendre sa marche en avant après une saison légèrement décevante. Il avait tout de même compilé plus de 21 points et 7 rebonds par match mais ses statistiques étaient très légèrement en baisse, tout comme son pourcentage à trois-points. En plus des résultats décevants des Raptors, non qualifiés pour les playoffs.

L'organisation semble toujours compter sur lui malgré l'arrivée de Scottie Barnes, le quatrième choix de la dernière draft.