Les Raptors s’expriment sur les rumeurs autour de Pascal Siakam

Les Toronto Raptors traversent une période de transition depuis leur titre décroché en 2019. Kyle Lowry, joueur emblématique de la franchise, s’en est allé cet été, direction le Miami Heat, tandis que les dirigeants semblent laisser de plus en plus la place aux jeunes. Quid de l’avenir de Pascal Siakam, All-Star de 27 ans auteur d’une saison en-deçà des (trop grandes) attentes placées en lui ?

Les Sacramento Kings, les Los Angeles Clippers ou les Golden State Warriors seraient notamment intéressés par le Camerounais. Le GM des Raptors, Bobby Webster, tenait à remettre publiquement les choses au point alors que les spéculations vont bon train.

« Ce sont les équipes qui le veulent qui propagent ces rumeurs. On a parlé avec lui et notre relation est solide. On se fait confiance », explique le dirigeant.

Pascal Siakam compilait encore 21 points et 7 rebonds de moyenne la saison dernière, même s’il a connu quelques pépins physiques en plus de certaines mésententes avec son coach Nick Nurse. Il n’est peut-être pas tout à fait taillé pour porter toute une franchise sur ces épaules mais les Raptors pourraient rester compétitifs avec leur noyau dur de joueurs confirmés et de jeunes talents.

Ben Simmons, Pascal Siakam : Les Kings rêvent en grand