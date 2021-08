Ben Simmons, Pascal Siakam : Les Kings rêvent en grand

Les Sacramento Kings n'ont pas disputé les playoffs depuis 2004. La plus longue période de disette de toute la NBA. Et la franchise californienne entend y mettre fin. Pour ça, les dirigeants sont bien conscients qu'ils vont devoir renforcer leur effectif. C'est d'ailleurs l'un de leurs objectifs de l'intersaison. Et selon la presse locale, ils ne manquent pas d'ambition. Les Kings aimeraient recruter Ben Simmons ou Pascal Siakam cet été.

Deux All-Stars qui sont susceptibles d'être disponibles. Siakam n'a pas demandé son départ mais le Camerounais se serait brouillé à plusieurs reprises avec son coach Nick Nurse pendant la saison. Ses performances un peu en demi teinte ont peut-être fait baisser légèrement sa valeur. Mais avec plus de 21 points et 7 rebonds au compteur, il reste l'une des valeurs sûres de l'effectif des Toronto Raptors. Les Canadiens ne vont certainement pas le brader.

Même constat pour Ben Simmons, une star atypique dans cette ligue. Les Philadelphia Sixers songeraient à s'en débarrasser, et le joueur serait très ouvert à un départ. Mais probablement pas pour aller jouer aux Kings. Dans tous les cas, la franchise de Sacramento peut éventuellement proposer des packages centrés autour de Buddy Hield et/ou Marvin Bagley.

Simmons comme Siakam seraient des options intéressantes autour des jeunes arrières De'Aaron Fox et Tyrese Haliburton.

