Pascal Siakam se fait passer pour un joueur de foot dans la rue

Se faire passer pour un joueur de football quand on est un All-Star NBA de 2,03 m, c'est possible. La preuve avec Pascal Siakam.

Pascal Siakam est un grand fan de foot et il n'est pas rare de le voir jongler avant le coup d'envoi de ses matches avec les Toronto Raptors. Dans une autre vie, le Camerounais aurait sans doute bien aimé pouvoir développer ses talents de footballeur, lui qui se dirigeait vers une carrière à l'église avant de tomber amoureux du basket. La preuve ? Cette vidéo amusante filmée dans les rues de Salzbourg, en Autriche.

Siakam est interpellé par un touriste américain qui pense l'avoir déjà vu quelque part et lui demande s'il n'est pas joueur de basket. L'interaction teintée de mythomanie est assez drôle.

"Au basket ? Non, je suis joueur de foot. Je joue en Arabie Saoudite. Je suis de Cameroun mais je joue là-bas. La pré-saison va débuter, je suis avec Al-Hilal. J'essaye de gagner autant que ce qu'ils ont proposé à Mbappé. Je pense que je vais y arriver".

Siakam pretending he’s a soccer player is hilarious 😭 - via Pascal Siakam’s IG pic.twitter.com/5AkaTbVT70 — . (@GTJGotNext) July 27, 2023

Pascal Siakam fait 2,03m et aurait eu du mal à passer pour un joueur de foot il y a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, on trouve des profils de plus en plus grands dans le football professionnel. En France, Isaak Touré, le jeune défenseur de l'Olympique de Marseille (prêté la saison dernière à l'AJ Auxerre), mesure 2,06m...

Siakam bientôt tradé ? La NBA a un problème de poids