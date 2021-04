Pat Beverley, frappé par le karma, retourne à l’infirmerie

Adepte des actions dirty, Pat Beverley avait à nouveau récidivé jeudi soir. Le pitbull des Clippers avait voulu se faire Chris Paul sur une faute très limite, même pour lui. Sauf que le karma est impitoyable et qu'il l'a encore prouvé en frappant l'ancien des Rockets. Alors qu'il avait déjà été absent entre le 12 mars et le 7 avril, Pat Beverley va à nouveau manquer les prochaines semaines de compétition. Entre trois et quatre selon les estimations des médecins.

Le meneur californien s'est fracturé la main gauche lors de cette fameuse rencontre contre Phoenix. Il retourne donc à l'infirmerie et va manquer à son escouade qui se faisait une joie de retrouver son e***** préféré. Heureusement pour les Clippers, Rajon Rondo a montré face aux Suns qu'il était l'une des belles recrues de cette deadline avec 15 points et 9 passes D.

Pour Pat Beverley, les batteries pourront être bien rechargées pour envoyer deux, trois tacles en playoffs.

