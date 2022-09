Patrick Beverley ne s’attendait vraiment pas à son trade

Patrick Beverley a participé au renouveau des Minnesota Timberwolves. Et le meneur avait bien l’intention de continuer son aventure avec cette franchise. Mais cet été, le joueur de 34 ans a pris la direction du Utah Jazz dans le trade de Rudy Gobert.

Puis dans la foulée, la formation de Salt Lake City l’a envoyé aux Los Angeles Lakers. Heureux de se retrouver dans une équipe ambitieuse, Beverley ne s’attendait pas à vivre une telle intersaison.

"L'échange avec le Minnesota a été une vraie surprise. Evidemment, personne dans mon équipe… on ne s’attendait pas à ça, donc je me préparais pour retourner à Minnesota. Puis on m’a appelé pour me dire que j’étais échangé à Utah.

Du coup, dans mon état d’esprit, je voulais ramener Utah en Playoffs. C’est ma mentalité. Après, vous entendez des choses… Vous êtes sur Internet. Mais vous ne savez pas à quel point c’est vrai jusqu’à ce que ça arrive.

Puis ça vous frappe vraiment : ‘je suis un Laker’. Vous voulez quelque chose, c’est enfin là. Je suis juste super impatient. Jouer avec ces trois gars et cet entraîneur. C’est super excitant", a apprécié Patrick Beverley pour Spectrum SportsNet.