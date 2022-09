On savait que Patrick Beverley et Russell Westbrook avaient déjà discuté depuis l'arrivée du premier chez les Los Angeles Lakers. Il fallait maintenant les voir intéragir publiquement pour constater que la hache de guerre était bien enterrée entre les deux nouveaux coéquipiers. Pour leur première apparition commune au centre d'entraînement des Lakers, les deux hommes ont échangé un petit hug rapide pour se saluer et ont passé une bonne partie de la matinée ensemble, visiblement dans la bonne humeur.

Pat Beverley and Russell Westbrook greeting each other after Pat’s press conference pic.twitter.com/p02AC9O1kh — Jovan Buha (@jovanbuha) September 6, 2022

Patrick Beverley n'a pas manqué l'occasion de se faire remarquer pour son premier jour de boulot avec une petite punchline qu'il n'a pas pu laisser passer. Alors que le journaliste qui l'interrogeait venait de débuter sa phrase en lui disant qu'il allait jouer avec LeBron James et Anthony Davis, le nouveau meneur des Lakers l'a coupé pour le corriger.

"Ils vont jouer avec moi. J'ai fait les playoffs l'an dernier. Pas eux".

Le plus beau, c'est qu'on sait qu'il ne plaisante probablement qu'à moitié et qu'il est absolument persuadé de pouvoir être l'alpha dog du vestiaire. Ce sera soit une gigantesque force pour L.A., soit une raison de plus d'imaginer un accident industriel.

"You'll be playing with LeBron James and Anthony Davis." Pat Bev: "They're gonna be playing with me. I made the playoffs last year, they didn't.” (h/t @ClutchPointsApp) pic.twitter.com/xvZrq14HYU — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 6, 2022

Il en a aussi profité pour montrer aux journalistes présents un peu de savoir-vivre, eux qui n'ont pas répondu - ou trop mollement - à son "bonjour tout le monde" lors de son arrivée en conférence de presse.

