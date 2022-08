On aurait bien aimé être une petite souris pour voir la première interaction entre Russell Westbrook et Patrick Beverley en tant que coéquipiers chez les Los Angeles Lakers. Elle a visiblement déjà eu lieu à en croire Marc Stein. Immédiatement après son trade, Beverley est parti effectuer des sessions d'entraînement à L.A., où il a visiblement rapidement été en contact avec celui qui était son "ennemi".

On ne sait pas exactement comment s'est déroulée la conversation, mais Stein semble savoir que les choses se sont bien passées. A tel point que Darvin Ham, le nouveau head coach des Lakers, leur aurait indiqué qu'il avait en tête des schémas de jeu où ils seront associés.

Beverley a réagi à l'annonce de cette rencontre supposée.

Pas encore de grande déclaration d'amitié, donc, mais des signaux plutôt positifs, à l'image de ce que disait Jeanie Buss la veille.

"Je me souviens de l'époque où on disait de Matt Barnes qu'il était l'ennemi de Kobe parce qu'il défendait fort sur lui. Ils sont devenus coéquipiers ensuite. On a déjà vu ces histoires-là de la part des médias. Pat Beverley a été recruté pour défendre, pour pousser ses coéquipiers au maximum et donner l'exemple.

So I’m guessing this how it works in LA. Something all the time huh 🤔 We Excited and We hungry. Watch us Work🦍🍿 https://t.co/DtzG0HaKqG

— Patrick Beverley (@patbev21) August 31, 2022