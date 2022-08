“Russell Westbrook était le meilleur Laker la saison dernière”, d’après Jeanie Buss…

On peut considérer qu'il y a une forme d'acharnement médiatique en ce qui concerne Russell Westbrook. En revanche, dire que le meneur a été bon avec les Los Angeles Lakers la saison dernière tient presque du mensonge. Jeanie Buss a l'air de vouloir réhabiliter Westbrook et espère vraiment que le GM Rob Pelinka va le conserver. C'est en tout cas ce que l'on comprend de sa déclaration à ce sujet dans des propos relayés par Sam Amick de The Athletic.

"De mon point de vue, Russell Westbrook était notre meilleur joueur la saison dernière. Il a joué pratiquement tous les matches, a toujours été présent et a travaillé dur. J'aurais adoré voir cette équipe sans les blessures. C'est très dur de gagner quand vous n'avez pas Anthony Davis sur le terrain. LeBron aussi a été pas mal blessé. Russ, lui, a répondu présent tous les soirs. Je l'apprécie vraiment pour la personne qu'il est et pour ce qu'il apporte à l'équipe".

Il y a sans doute un peu de politique là-dedans, mais c'est un signe assez fort du fait que la patronne des Lakers n'est pas particulièrement pour le départ de l'ancien MVP. Elle a aussi affiché sa sérénité quant à l'association entre Russell Westbrook et son "ennemi" Patrick Beverley.

"Je me souviens de l'époque où on disait de Matt Barnes qu'il était l'ennemi de Kobe parce qu'il défendait fort sur lui. Ils sont devenus coéquipiers ensuite. On a déjà vu ces histoires-là de la part des médias. Pat Beverley a été recruté pour défendre, pour pousser ses coéquipiers au maximum et donner l'exemple. Le jour de son trade, il était déjà là en train de s'entraîner. J'ai pu aller le saluer et j'ai vu qu'il apportais cette éthique de travail et ces valeurs qui sont importantes pour notre coach Darvin Ham. Il sera un leader du vestiaire. Il n'y a aucun problème avec Russ, ce sont juste des histoires que les gens aiment créer".

Là aussi, il est difficile de nier qu'il y a une vraie animosité de base entre Russell Westbrook et Patrick Beverley. Jeanie Buss a envie de croire que tout se passera bien et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Espérons que la politique de l'autruche fonctionne bien...

Westbrook-Beverley, les ennemis vont devoir cohabiter