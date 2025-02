Il s'agit d'une question qui revient régulièrement chez les fans de la NBA, quel est le joueur le plus sous-coté ? A l'occasion du All-Star week-end, l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a dû donner sa réponse. Et elle est assez surprenante : l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James !

"Quel joueur a le jeu le plus sous-coté dans la Ligue ? Je vais choisir LeBron. Sous-coté, ça veut dire que tu n'es pas considéré à ta juste valeur n'est-ce pas ? Donc je pense que LeBron est sous-coté", a lancé le Français pour TNT.

J'arrive à comprendre la logique de Victor Wembanyama. Les performances du King, à 40 ans (!), sont trop souvent banalisées. Alors qu'en réalité, elles dépassent l'entendement après une aussi longue carrière en NBA. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la Ligue. Et en ce sens, je vois l'aspect "sous-coté" de son jeu.

Personnellement, j'ai toujours la même réponse à cette question depuis deux ans : Franz Wagner. J'adore son jeu et je lui trouve un potentiel de star. Petit à petit, j'ai tout de même le sentiment qu'il devient de moins en moins "sous-coté". Avec la longue absence de Paolo Banchero cette saison, l'Allemand a tenu la barraque au Orlando Magic et beaucoup commencent à la considérer comme un FP possible.

En tout cas, je suis curieux : et vous, quel est votre joueur sous-coté ?