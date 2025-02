Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Celtics : 127-120

Rockets @ Wolves : 114-127

Magic @ Nuggets : 90-112

Kings @ Blazers : 102-108

Warriors @ Lakers : 112-120

Pacers @ Clippers : 119-112

Mark Williams, pourquoi les Lakers ont misé sur lui avec Luka Doncic

- LeBron James a l'air totalement revigoré par l'arrivée de Luka Doncic. Si le Slovène était à nouveau sur le banc pour observer sa nouvelle équipe face aux Warriors, Los Angeles l'a tout de même emporté avec un LeBron phénoménal. A 40 ans - rappelons-le - le King a rendu une copie à 42 points, 17 rebonds et 8 passes et s'est même permis quelques moments d'insolence, comme ce tir depuis le logo, entre autres démonstrations de force et de jeunesse.

LEBRON FROM THE LOGO pic.twitter.com/WsCBdMRfwa — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 7, 2025

Stephen Curry (37 pts) n'a pas été en reste et a tenté de ramener son équipe dans la discussion, mais le meneur des Warriors était trop seul et a dû arroser (6/20 à 3 points, 30 tirs en tout). Jimmy Butler n'était pas encore en tenue, mais ça ne saurait tarder.

- Le remake des Finales NBA 2024 a tourné à l'avantage de Dallas cette nuit. Les Mavs, qui avaient été battus par les Celtics au Texas plus tôt dans la saison, ont pris leur revanche et pas qu'un peu. Boston a été à côté de la plaque et a compté jusqu'à 27 points de retard devant son public. Dallas n'a pas eu besoin d'Anthony Davis, qui fera ses débuts d'ici quelques jours. Klay Thompson (25 pts à 11/17) avait la main chaude et ce sont les seconds et troisièmes couteaux des C's qui ont réduit l'écart en fin de match.

- Houston continue de glisser avec une 5e défaite consécutive, cette fois sur le parquet des Timberwolves. Les Rockets ont pris la foudre dans le 4e QT (35-16) et n'ont pas su contenir Anthony Edwards (41 pts, 7 rbds, 6 asts), qui enchaine bien après son match à 49 points la veille face à Chicago. Rudy Gobert a fini en double-double avec 13 points et 10 rebonds. A noter aussi, le bel apport de Jaylen Clark en sortie de banc (17 pts).

- Denver est donc désormais installé à la 3e place de l'Ouest, après sa victoire à domicile contre Orlando. Sans Jamal Murray, ni Russell Westbrook, le tandem fort du moment pour les Nuggets a encore frappé : Nikola Jokic (28 pts, 12 asts, 10 rbds) et Michael Porter Jr (30 pts) ont fait le gros du boulot en attaque, face à une équipe du Magic trop limitée offensivement pour répondre face à un tel adversaire. C'est la cinquième victoire de suite pour les champions 2023.

- Portland est l'une des équipes du moment en NBA et a signé une 6e victoire de suite, cette fois à domicile contre Sacramento. Les Blazers ont été supérieurs dans le money time, notamment grâce à leur meilleur marqueur du soir, Anfernee Simmons, auteur de 30 points avec 8 paniers primés. Shaedon Sharpe (24 pts) a été particulièrement tranchant en sortie de banc.

- Dans le genre match décousu, le Clippers-Pacers est un modèle. Les deux équipes ont enchainé coups de chaud et trous d'air, mais c'est bien Indiana qui l'a emporté. Menés de 20 points dès la fin du 1er quart-temps, puis repassés devant à la mi-temps, les joueurs de Rick Carlisle ont pris le dessus grâce à un meilleur finish piloté par Pascal Siakam (33 pts, 11 rbds) et Bennedict Mathurin (25 pts). Les Clippers n'ont pas tenu la distance malgré les double-doubles de James Harden (22 pts, 10 asts) et Ivica Zubac (18 pts, 15 rbds). Nicolas Batum a joué 12 minutes en sortie de banc sans impacter la rencontre.