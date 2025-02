Kyrie Irving dégoûté pour Doncic, attention à son futur…

Dans la foulée du trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers, une question s'est rapidement posée aux Dallas Mavericks : comment Kyrie Irving va-t-il réagir à cette décision ? Présent dans le Texas depuis 2023, le meneur a retrouvé de la sérénité dans cette équipe. Et surtout, son duo avec le Slovène fonctionnait parfaitement, en dehors et sur les parquets.

Face aux médias, le joueur de 32 ans n'a pas masqué ses émotions. En marge de la défaite contre les Philadelphia Sixers (116-118) la nuit dernière, Irving a ainsi livré son sentiment après le départ de Doncic.

"Vraiment choqué. On ne s'imagine pas s'apprêter à aller dormir et apprendre une telle nouvelle. Je suis encore en deuil. Mon 'hermano' me manque. Nous avons passé beaucoup de moments ensemble. Avec Markieff (Morris) et Maxi (Kleber) aussi.

Nous avons construit des liens qui vont au-delà d'un terrain de basket. Quand une ou plusieurs personnes partent lors d'un trade, c'est toujours difficile. C'est un business, ça dépasse totalement mon rôle. Il faut s'adapter et accueillir mes nouveaux coéquipiers avec les bras ouverts.

Il faut se préparer à retourner à Dallas pour parler devant les fans. Je sais ce qu'ils ressentent, je le ressens aussi. C'est une période d'adaptation. Je n'ai pas non plus envie de manquer de respect aux nouveaux gars, ils vont nous aider à gagner et à construire une équipe pour gagner un titre.

Mais comme tout le monde chez eux, quand tu vois la nouvelle tomber, ça fait mal", a reconnu Kyrie Irving.



Avant d'exprimer ma pensée, je tiens à dire une chose : même en livrant son ressenti, Irving a eu un discours respectueux et pro envers la suite du projet à Dallas. MAIS, j'ai quand même de grosses réserves sur son avenir chez les Mavs en l'état.

Car dans ses propos, on l'a senti touché par le départ de Luka Doncic. Et on le sait, le natif de Melbourne a besoin de se sentir bien pour exprimer toutes ses qualités. Dès cet été, il a d'ailleurs l'opportunité de se retrouver sur le marché en déclinant sa "player option" pour 2025-2026. Pour moi, il s'agit d'un vrai risque pour Dallas.

Si le projet ne fonctionne pas immédiatement, cette menace sera certainement encore plus concrète. Car sur le marché, Kyrie Irving a redoré son image et aura de très belles offres. Par contre, il y a un élément que je n'oublie pas : il a aussi une grande reconnaissance envers Dallas, qui lui a fait confiance après des années très compliquées (sur le plan extra-sportif notamment). Mais à bientôt 33 ans, il a un dernier gros contrat à signer et de grosses ambitions sportives.