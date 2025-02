Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Sixers : 116-118

Celtics @ Cavs : 112-105

Rockets @ Nets : 97-99

Knicks @ Raptors : 121-115

Heat @ Bulls : 124-133

Lakers @ Clippers : 122-97

Pacers @ Blazers : 89-112

---

- Luka Doncic était sur le banc des Lakers, pour assister au derby de Los Angeles. Une vision un peu surréaliste, à laquelle il va falloir s'habituer. Doncic a vu LeBron James mener la danse (26 pts, 9 asts, 8 rbds) vers une victoire facile (122-97), avec l'aide de Rui Hachimura et Austin Reaves (20 pts chacun).

Bronny James a marqué son premier panier à 3 points en NBA, lui qui a joué les 6 dernières minutes du match. Les Clippers, balayés 45-29 dans le 1er quart-temps, étaient pourtant quasiment au complet. Nicolas Batum a joué 15 minutes pour 3 points, 2 rebonds et 1 passe.

THE MOST UNSTOPPABLE TRIO IN THE NBA pic.twitter.com/mFe0EjKwXv — Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 5, 2025

- De retour après un mois d'absence sans faire grand bruit, Joel Embiid a été beaucoup moins discret sur le terrain contre Dallas. Les Sixers l'ont emporté (118-116) avec un triple-double de leur pivot (29 pts, 11 rbds, 10 asts), qui s'est permis de marquer le panier de la gagne à 22 secondes de la fin, puis de défendre de manière très solide sur la dernière possession adverse. Du côté de Dallas, Kyrie Irving a inscrit 34 points, mais a indiqué être "toujours dans un processus de deuil". Oui, ça promet...

JOEL EMBIID WINS IT FOR THE 76ERS IN HIS FIRST GAME BACK IN OVER A MONTH 🔥 pic.twitter.com/48uY7xU18q — SportsCenter (@SportsCenter) February 5, 2025

Guerschon Yabusele n'était pas en reste et a apporté 19 points et 8 rebonds pour Philadelphie.

- Dans le choc de l'Est, Boston a pris le dessus sur les Cavs, à Cleveland, pour mener 2-1 dans leurs oppositions en saison régulière. Les Celtics ont eu le contrôle du match avec 15 points d'avance à un moment donné, jusqu'au comeback des leaders de l'Est dans le 4e quart-temps. Revenus à 4 points, les joueurs de Kenny Atkinson ont manqué la dernière marche dans un money time mieux géré par les champions en titre.

Donovan Mitchell (31 pts) et Darius Garland (25 pts) ont fait de leur mieux pour répondre aux attaques équilibrées de Boston. Jayson Tatum (22 pts), Derrick White (20 pts), Kristaps Porzingis (19 pts) et Jaylen Brown (16 pts) se sont répartis la tâche. C'est la 4e victoire de suite pour Boston.

- Mieux valait d'ailleurs que les Celtics poursuivent leur série, parce que les Knicks carburent eux aussi. New York a glané une 8e victoire en 10 matches, à Toronto, est n'est qu'à deux longueurs derrière. Les Raptors ont été vaillants, comblant même 23 points de retard pour revenir à une longueur dans le 4e quart-temps, mais la paire Karl-Anthony Towns (27 pts, 20 rbds) - Jalen Brunson (28 pts) et la bonne gestion de la toute fin de match par les Knicks leur ont posé trop de problèmes.

- Les Rockets ont la tête à l'envers. Houston a perdu pour la 4e fois de suite, mais le plus inquiétant est sans doute l'adversaire, autant que la manière. Brooklyn n'avait plus gagné à domicile depuis deux mois et Houston menait 97-93 à... 8 secondes de la fin. Un panier à 3 points de Tosan Evbuomwan, puis une mauvaise remise en jeu d'Amen Thompson, interceptée, puis transformée en tir primé par D'Angelo Russell, et voilà les Nets repassés devant, grâce à l'une des plus folles fin de match de la saison.

- Chicago a créé une petite surprise en battant Miami à domicile pour son premier match depuis le trade de Zach LaVine. Menés de 9 points au démarrage du 4e QT et encore de 4 pts à 5 minutes de la fin, les Bulls se sont accrochés et ont réussi un run (11-2) pour renverser leurs visiteurs. Le rookie Matas Buzelis pourrait être le grand gagnant de cette nouvelle situation. En tout cas, s'il marque tous les soirs 24 points sans rater le moindre tir (10/10 !), on va vite revoir notre position sur lui et sur l'avenir de la franchise.

- Portland fait un début d'année assez incroyable. Les Blazers ont décroché une cinquième victoire consécutive en battant une autre équipe en forme, Indiana. Anfernee Simons (22 pts), Jerami Grant (20 pts) et Scoot Henderson (17 pts) ont été à leur avantage. Tyrese Haliburton (0 pt) est lui passé à côté.