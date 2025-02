Trade de Doncic : Mark Cuban en plaisante avec Bill Gates

Mark Cuban ne veut clairement pas que l'on puisse penser qu'il a joué un rôle dans le trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. L'ancien patron des Dallas Mavericks, qui était censé conserver un rôle consultatif au sein de la franchise après avoir vendu ses parts majoritaires à la famille Adelson, était à un panel en compagnie de Bill Gates ce weekend. Et il n'a pas manqué l'opportunité d'utiliser son célèbre interlocuteur pour faire passer un message...

"Bill, tu as été dans des situations uniques par le passé. Donc peut-être que tu peux m'aider ? Si, après que tu aies quitté Microsoft, tu découvrais que Steve Ballmer (l'actuel propriétaire des Clippers, qui avait succédé à Gates chez Microsoft, NDLR), avait tradé Windows 11, le nouveau système d'exploitation en vogue, pour Windows 10, qui est au Hall of Fame, mais est plus vieux. Qu'est-ce que tu ferais ?", lance Cuban dans une vidéo relayée par le Dallas News.

Réponse de Bill Gates : "Je me cacherais sans doute pour éviter la presse".

Ce à quoi Mark Cuban a ajouté : "Je connais quelques personnes qui sont dans cette situation".

Le trade de Luka Doncic, surtout une question d’ego du GM Nico Harrison ?

On sait désormais que Cuban a tenté de faire changer Nico Harrison et le front office des Mavs d'avis, mais que son point de vue n'a pas été retenu. Jamais, sous aucun prétexte, le businessman texan n'aurait transféré Luka Doncic. De quoi donner encore plus de regrets aux fans de Dallas, qui doivent regretter l'époque pas si lointaine où Mark Cuban était encore à la tête de l'équipe.

N'oublions pas, néanmoins, que Cuban a choisi de vendre ses parts à ces personnes en particulier. Et c'est aussi lui qui était en charge lorsque Harrison a été nommé General Manager des Mavs en 2021...