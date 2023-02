Patrick Beverley : “Je vais être derrière le cul de Zach LaVine”

Après son buy-out avec l'Orlando Magic, Patrick Beverley a choisi de rejoindre les Chicago Bulls. Pourtant convoité par les Golden State Warriors, le meneur a donné sa priorité à la franchise de l'Illinois pour disposer d'un statut plus important. Et aussi pour revenir chez lui.

Puis dans le leadership, le vétéran de 34 ans peut avoir un impact bien plus important à Chicago. Justement, lors de son propre podcast, Beverley a affiché son intention de secouer Zach LaVine. Alors que l'attitude du leader des Bulls a parfois suscité des débats cette saison, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers compte bien le pousser à se faire violence.

"Vous me connaissez, je vais être derrière le cul de Zach LaVine. Je vais lui donner toute l'énergie dont il a besoin. L'objectif ? Détruire les gens. Moi et DeMar DeRozan, on a une bonne relation. On a un vrai 5 avec Vucevic. Je suis impatient, vraiment impatient", a assuré Patrick Beverley.