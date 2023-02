Patrick Beverley en mission play-in avec les Bulls

C’est le jeu des chaises musicales. Longtemps à la recherche d’un meneur en raison de l’indisponibilité de Lonzo Ball, les Chicago Bulls voulaient Russell Westbrook mais ce dernier a préféré rejoindre les Los Angeles Clippers après avoir négocié son buyout avec le Utah Jazz. Du coup, la franchise de l’Illinois s’est tourné vers Patrick Beverley, un autre joueur transféré le soir de la deadline puis libéré (par le Orlando Magic). Selon Adrian Wojnarowski, le vétéran va finaliser un deal avec les taureaux pour la fin de la saison.

Les dirigeants espèrent que le joueur de 34 ans, réputé pour sa défense et sa ténacité, va donner un peu de peps et un peu de combativité à une équipe beaucoup trop irrégulière depuis le début de la saison. Chicago occupe la onzième place de la Conférence avec 26 victoires et 33 défaites. Les Bulls sont encore en course pour le play-in. Ils ont préféré ne pas faire exploser leur effectif le soir de la deadline et ils ont désormais intérêt à accrocher les playoffs.

Patrick Beverley tournait à 6,4 points, 34% à trois-points, 3,1 rebonds et 2,6 passes décisives aux Los Angeles Lakers, où il n’a pas eu l’impact attendu. Originaire de Chicago, il va pouvoir défendre les couleurs de la franchise de sa ville. Il dit avoir choisi les Bulls plutôt que les Golden State Warriors, visiblement aussi sur le dossier. L'an passé, il avait aidé les Minnesota Timberwolves à se qualifier pour les playoffs.

