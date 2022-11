Patrick Beverley justifie son comportement dangereux

Après sa charge dans le dos de Deandre Ayton, le meneur des Los Angeles Lakers Patrick Beverley a justifié et assumé son geste.

Aimé ou détesté, Patrick Beverley ne laisse personne indifférent. La nuit dernière, le meneur des Los Angeles Lakers a totalement assumé sa personnalité clivante avec une charge dans le dos de l'intérieur des Phoenix Suns Deandre Ayton. Une manière pour lui de défendre Austin Reaves, au sol et toisé par Devin Booker puis Ayton.

Sans surprise, malgré son expulsion et les nombreuses critiques reçues, l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves n'a pas eu l'air de regretter son geste. Devant les médias, le vétéran 34 ans a même pris le temps d'expliquer son attitude.

"Il y a une personne au sol, deux gars qui regardent de haut et qui se vantent, les arbitres n'interviennent pas pour séparer les choses, contrôler le jeu, alors je vais défendre mon coéquipier. Je ne peux pas accepter une telle chose. Evidemment, c'est malheureux que cela soit arrivé à la télévision nationale. Mais vous me connaissez : peu importe ce qui se passe, je suis toujours là pour protéger mes partenaires. Je suis un gars comme ça. Quand je mets ce maillot, je m'engage pour une équipe, pour une ville, c'est un peu ma devise", a assuré Patrick Beverley.

Malgré un geste dangereux, Beverley a effectivement marqué des points auprès de son équipe. Russell Westbrook, Anthony Davis, Reaves et même le coach Darvin Ham ont salué sa mentalité. Et on peut le comprendre, dans un collectif, un tel état d'esprit est nécessaire.

Est-ce qu'il faut en arriver à un tel extrême ? La question peut se poser. En tout cas, la NBA va s'emparer de ce dossier en sanctionnant très probablement Patrick Beverley.

Patrick Beverley éjecté pour un nouveau geste complètement stupide