Devin Booker recadre Patrick Beverley après son geste stupide !

Patrick Beverley a pris la mauvaise habitude de déraper face aux Phoenix Suns. Lors des Playoffs 2021, le meneur, à l'époque aux Clippers, avait poussé dans le dos Chris Paul. La nuit dernière, le joueur des Los Angeles Lakers a remis ça, cette fois-ci sur Deandre Ayton après le coup de sifflet de l'arbitre. Et de son côté, Devin Booker commence à en avoir marre de cette attitude.

Pour ce geste, Beverley a été logiquement expulsé. Au micro de TNT, l'arrière des Suns l'a recadré sans vouloir en dire trop.

"Qu'est-ce que j'en pense ? Cette action est devenue bien plus importante qu'elle aurait dû l'être. Pat a besoin d'arrêter de pousser les gens dans le dos, mec. Il faut les pousser dans le torse. C'est la seule chose que j'ai à dire", a soufflé Devin Booker.

Au fil des années, une tension s'est clairement installée entre les deux camps. Si l'intention de Beverley, de protéger Austin Reaves, est louable, son geste reste inutile, exagéré et dangereux. Il risque d'ailleurs une suspension de la part de la NBA.

Et avec la volonté de retrouver un meilleur bilan afin de revenir dans la course aux Playoffs, les Angelenos ont besoin de pouvoir compter sur un groupe au complet. En attendant, avec de telles actions, les relations entre Devin Booker et Patrick Beverley ne vont pas s'arranger.

