Ce que Klay Thompson a répété à Devin Booker et aux Suns pour les chambrer

Le début de saison est difficile pour Klay Thompson. L'ancien All-Star peine à trouver son rythme. Ses minutes sont limitées et il est en délicatesse avec son tir. Et ça joue sur ses nerfs. Illustration lors du match de la nuit dernière, qu'il a fini prématurément dans les vestiaires après avoir été expulsé. Agacé, le joueur s'est pris le bec avec Devin Booker avant de pousser Mikal Bridges et d'écoper d'une deuxième faute technique synonyme d'éjection.

Klay was fired up as he was being escorted to the locker room #NBATwitter pic.twitter.com/H5tyoWejn7

Avant de quitter le terrain, Klay Thompson s'est permis de chambrer les Phoenix Suns.

"They have 4 rings. Repeated over and over. And they do. And they do."

Devin Booker talks about Klay Thompson's trash-talking and how much respect he has for him after Klay's first career ejection. pic.twitter.com/QpJk3OVW7C

