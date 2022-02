Patrick Beverley récompensé par les Wolves, 13 millions à la clé

Précieux depuis son arrivée aux Minnesota Timberwolves, Patrick Beverley a été prolongé pour un an et 13 millions de dollars.

Patrick Beverley continue de rouler sa bosse et de prendre des chèques. Débarqué aux Minnesota Timberwolves l’été dernier, il s’y est déjà imposé comme un joueur important. Son caractère, son expérience et évidemment ses prestations sur le terrain contribuent au bon parcours de la franchise, actuellement septième à l’Ouest et en mesure de retrouver les playoffs.

Les dirigeants ont donc décidé de passer à l’action et de lui offrir dès maintenant une prolongation afin d’éviter qu’il se retrouve sur le marché cet été. Le vétéran va prendre 13 millions de plus et le voilà désormais lié aux Wolves jusqu’en 2023.

Une récompense méritée pour Patrick Beverley, qui compile 9 points, 4,4 rebonds et 4,9 passes en 26 minutes cette saison. Ce nouveau deal donne encore un peu plus de charme à sa carrière si particulière, lui qui s’est fait les dents en Europe avant de finalement trouver sa place en NBA.

Avec cette signature, Minnesota passe au-dessus du cap et disposera d’une enveloppe réduite pour recruter pendant l’été. Les Wolves restent néanmoins sous le seuil de la Luxury Tax.

