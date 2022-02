Russell Westbrook dézingué par Patrick Beverley !

Entre Russell Westbrook et Patrick Beverley, il s'agit d'une vieille histoire. Depuis des années, les deux hommes échangent des amabilités. La rivalité a débuté en 2013 avec une blessure du meneur des Los Angeles Lakers en Playoffs face à son opposant.

Depuis, Westbrook n'a jamais raté une occasion de l'allumer. Notamment dans les médias. Attaqué à plusieurs reprises par le Californien, Beverley a décidé de répondre. Avec la période galère de la star aux Lakers, le joueur des Minnesota Timberwolves se régale !

"Je me souviens quand quelqu'un a dit que tout ce que je faisais c'était courir partout et vous piéger. Et bien, mon garçon est le vrai magicien cette année", a lancé Patrick Beverley sur le réseau social Twitter.