Russell Westbrook, les Lakers n’ont plus aucun espoir mais…

Les Los Angeles Lakers connaissent une saison décevante jusqu’à maintenant. Au cœur des critiques, on retrouve Russell Westbrook, dont l’adaptation en Californie se révèle comme un véritable échec. Pendant plusieurs semaines, les Angelenos ont calmé le jeu avec la volonté de le voir en action avec LeBron James et Anthony Davis, souvent absents pour des blessures.

Mais visiblement, cet espoir a déjà disparu chez les Californiens ! En effet, d’après les informations de The Athletic, les Lakers se montrent désormais résignés sur le dossier Westbrook. Ils ne croient plus du tout en la possibilité de viser le titre avec ce Big Three.

Au point d’échanger le meneur de jeu dès maintenant ? Visiblement non. Pourquoi ? Car sa cote de popularité est désastreuse et que son contrat représente un véritable boulet. Un salaire de 44 millions de dollars cette saison, puis une "player option" à 47 millions de dollars l’an prochain.

Ainsi, Los Angeles pourrait attendre l’été prochain pour tenter de le bouger. Afin d’avoir une chance d’obtenir une contrepartie intéressante, les Lakers disposeront d’un atout supplémentaire : le choix au premier tour de la Draft NBA 2029.

Et en attendant, les Lakers vont espérer un miracle avec un déclic dans le jeu de Russell Westbrook…

Russell Westbrook se plaint encore de Vogel mais ça montre qu’il n’a rien compris