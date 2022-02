Russell Westbrook se plaint encore de Vogel mais ça montre qu’il n’a rien compris

Alors que ses Los Angeles Lakers se faisaient détruire par les Milwaukee Bucks, Frank Vogel s’est décidé à renvoyer Russell Westbrook sur le banc de touche. Le MVP a assisté aux 14 dernières minutes de la rencontre en tant que simple spectateur, aux premières loges de la nouvelle défaite de son équipe. Mais en bon coéquipier, il tenait à les réconforter après le match.

Russ trying to cheer up LeBron and AD after a tough loss to the Bucks ❤️ pic.twitter.com/xhD8MXqfKM — ESPN (@espn) February 9, 2022

Une scène sympathique, même si LeBron James et Anthony Davis – sans doute sous le coup de l’adrénaline encore à son pic – ne prêtent pas vraiment attention à ce que Westbrook semble le raconter. Alors quels ont été les mots du meneur All-Star ?

« Je leur ai dit que j’aurais vraiment voulu les aider. Mais je n’étais pas sur le terrain pour les aider… ça ne dépend pas de moi », confie l’intéressé.

C’est évidemment une belle pique envers son coach. Russell Westbrook n’apprécie pas de se retrouver scotché sur le banc en fin de partie et ça se comprend.

« Je pense que je n’ai pas à atteindre une certaine ligne de stats pour avoir le droit de jouer en fin de partie. Je bosse dur. J’ai gagné ce doit. »

When asked if he knows the benchmarks he has to hit to make the Lakers’ closing lineup, Russell Westbrook said: “I shouldn’t have to hit any benchmarks, to be honest. I put a lot of work in. I got a lot of respect in this game. … I earned the right to be in closing lineups.” — Jovan Buha (@jovanbuha) February 9, 2022

Russell Westbrook, encore à côté de la plaque

Soupirs. En fait… ah. Comment ne pas s’énerver. La foi de Russell Westbrook en son jeu est admirable. Et on peut comprendre qu’il refuse de lire ou d’écouter les critiques à son sujet. On peut comprendre qu’il ne s’intéresse pas aux statistiques avancées ou tout autre instrument de mesure qui viendrait illustrer ses lacunes. Mais à un moment, il faut aussi avoir un peu conscience de ses propres limites et de ses lacunes.

Quand il est sorti du terrain, Milwaukee menait 103 à 79. Los Angeles a passé un 37-28 sur le reste de la partie, en recollant même à 10 longueurs au cours du quatrième quart-temps ! Russell Westbrook a fini avec un différentiel de -16 en 26 minutes avec 10 points à 3 sur 11 aux tirs et 4 balles perdues pour 5 passes. Ses adversaires directs ne prennent même plus la peine – et c’est véridique et vérifié chaque soir – de défendre quand il est à plus de 6 mètres du cercle.

Il doit se poser les bonnes questions. S’il ne joue pas, oui, c’est un choix du coach, mais ce n’est pas un choix qui sort de nulle part, sans la moindre réflexion de la part de Vogel et de son staff. En tout cas, de savoir qu’il a dit ça donne encore plus de poids à l’absence de réaction de James et Davis…

CQFR : Giannis gifle les Lakers, les teams de NY s’enfoncent