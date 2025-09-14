Eurobasket 2025 : Mes votes pour chaque trophée

En tant que journaliste accrédité pour l'Eurobasket, j'ai été invité à donner mes votes pour les différents trophées. Je viens de finir mon ballot et je voulais le partager avec vous :

MVP : Alperen Sengun

Franchement, quel que soit le résultat de la finale, j'ai voulu voter pour Sengun, vraiment sacrément dominant sur le tournoi. Franz Wagner pouvait mériter ma considération mais je pense que le meilleur joueur depuis le début de la compétition, ça reste le pivot des Rockets.

Meilleur cinq :

Dennis Schröder, Luka Doncic, Franz Wagner, Giannis Anetokounmpo et Alperen Sengun.

C'est vraiment ce qui avait le plus de sens pour moi. Doncic est le seul à ne pas avoir été en quart mais il a été vraiment trop fort pour être écarté.

Meilleur défenseur : Isaac Bonga

J'ai hésité avec Sehmus Hazer et peut-être que j'aurais dû le mettre.

Révélation : Miika Muurinen

Là, pareil, parmis les jeunes je ne voyais pas trop qui mettre d'autres que lui.

Meilleur coach : Ergin Ataman

Bon, ça m'a fait un peu mal mais son plan de jeu contre la Grèce, la façon dont ses joueurs sont récéptifs à ses messages... respect.

Alors, votre ballot ?