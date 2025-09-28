🎞 Jayson Tatum déjà de retour… sur les parquets 😱

Depuis des semaines et des semaines, la nouvelle circule : Jayson Tatum pourrait bel et bien revenir dès la saison 2025-2026. Initialement, je ne croyais absolument pas à cette possibilité. L'ailier des Boston Celtics a été victime d'une déchirure du tendon d’Achille pendant les Playoffs. Une blessure logiquement synonyme d'une saison blanche dans la foulée.

Et les mouvements de sa franchise ont confirmé mon sentiment. Les Celtics ont, pour des raisons financières, arrêté les frais avec Jrue Holiday et Kristaps Porzingis pour préparer un exercice de transition. Un choix logique sans Tatum.

Sauf qu'il y a donc cette petite agitation autour du talent de 27 ans. Très rapidement, il se disait qu'il récupérait très bien. Qu'il était vraiment en avance sur le calendrier fixé pour sa rééducation. Et cette nouvelle n'était pas si surprenante : il est encore jeune et la médecine a bien évidemment fait des progrès dans la gestion de cette blessure.

Mais il y a un point que j'ai sous-estimé : à quel point il est en avance ! Dans une vidéo publiée par Tatum lui-même, il a tout simplement déjà effectué son retour sur les parquets ! Moins de 5 mois après sa blessure, le leader des Celtics s'impose déjà des séances individuelles. Et on le voit courir, prendre des dribbles et des tirs. Sans être visiblement handicapé par son tendon d’Achille.

Je trouve ça absolument fou. Presque dangereux ? Mais je me doute qu'il a reçu le feu vert du staff médical de Boston, qui valide forcément sa progression par des tests. Et même "rouillé" selon lui, j'arrive mieux à comprendre pourquoi il compte revenir dès 2025-2026 après de telles images...