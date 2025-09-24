Jayson Tatum parti pour faire un comeback fou ?

Certains fans des Boston Celtics vont se mettre à rêver. Peut-être (sans doute ?) pour rien mais Jayson Tatum leur a donné des raisons d’avoir de l’espoir. Victime d’une déchirure du tendon d’Achille pendant les playoffs, l’ailier All-Star est, a priori, censé faire une saison blanche. Mais il refuse de se montrer aussi catégorique à ce stade de sa rééducation.

« Déjà, je n’ai jamais dit que je ne reviendrai pas cette saison », assure l’intéressé lors d’un passage télévisé sur ESPN. « Le plus important, c’est de faire une rééducation complète. Je ne me précipite pas. Mais je ne vais pas m’entraîner six jours sur sept pour rien. »

Jayson Tatum s’est blessé le 12 mai dernier lors du Game 4 des demi-finales de Conférence contre les New York Knicks. Théoriquement, une telle blessure laisse les athlètes sur le carreau pendant un an. Mais depuis le début du processus, les médecins ont fait comprendre que le joueur était en avance sur les temps de passage habituels. Il s’était même pointé à un entraînement d’une équipe NFL sans botte de protection en août.

S’il revenait en l’espace de neuf mois, il pourrait rejouer autour du mois de mars. De quoi se mettre en jambes avant les playoffs. Mais ça reste peu probable et ce serait un scénario particulièrement surprenant. Tout dépend finalement d’où en seront les Celtics à ce moment-là. La franchise semble s’être préparée à une saison de transition, sans son meilleur joueur, en dégraissant l’effectif avec notamment les transferts de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis.

Ce n’est même pas sûr que ce soit vraiment dans l’intérêt de Tatum de tenir un tel discours. Pourquoi créer des attentes et donc éventuellement faire des déçus ? Comme il l'a dit, il ne prendra de toute façon aucun risque.