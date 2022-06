Patty Mills devient Free Agent, le back-up idéal à la mène ?

Il n'y aura sans doute pas de vraies stars libres cet été - Bradley Beal et Zach LaVine devraient prolonger avec leur franchise - mais tout de même un paquet de bonnes affaires à saisir. Patty Mills pourrait en faire partie. Adrian Wojnarowski annonce que le vétéran a renoncé à sa dernière année de contrat avec les Brooklyn Nets. Il laisse ainsi de côté 6,2 millions de dollars mais se retrouve en position de signer où bon lui semble. Et le meneur sera fortement convoité. En effet, il représente un back-up idéal pour les équipes ambitieuses.

Mills, 33 ans, a joué deux finales NBA pour un titre décroché en 2014. Il a déjà joué 13 saisons dans la grande ligue et compte presque 100 matches de playoffs à son actif. C'est aussi une sacrée gâchette et l'un des scoreurs les plus efficaces en sortie de banc. Il tournait à 11,4 points et 40% de réussite à trois-points avec la franchise new-yorkaise la saison dernière, le tout en jouant moins de 30 minutes par match.

Son choix de tester le marché ne signifie pas pour autant qu'il va quitter Brooklyn. Les Nets sont encore en course pour le prolonger et donc le conserver dans l'effectif. Mais la concurrence promet d'être rude.

