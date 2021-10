Ça fait un moment que Pau Gasol s’est retiré des parquets NBA. Souvent blessé sur ses dernières saisons, il n’avait plus joué depuis un passage express aux Milwaukee Bucks – 3 matches – entre 2018 et 2019, plus quelques autres bouts de rencontres avec les San Antonio Spurs. Le géant avait finalement opté pour un retour en Espagne, chez lui, à Barcelone, histoire de boucler la boucle. Et c’est donc hier soir qu’il a annoncé officiellement la fin de son immense carrière.

The Los Angeles Lakers plan to retire Pau Gasol’s No. 16 jersey. https://t.co/rC4EgGEQ9l — Shams Charania (@ShamsCharania) October 5, 2021

Que ce soit aux Memphis Grizzlies ou aux Los Angeles Lakers, le pivot six fois All-Star a laissé une vraie trace dans la ligue. Il a notamment décroché deux bagues en étant le lieutenant de luxe (et même un petit plus) de Kobe Bryant au sein de la franchise californienne. C’est donc tout logiquement que les dirigeants vont lui rendre hommage en retirant son numéro 16.

Pau Gasol a joué 7 saisons pour les Lakers – autant que pour les Grizzlies – et il y a compilé 17,7 points et 9,9 rebonds de moyenne en 429 matches de saison régulière.

