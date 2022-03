Pau Gasol était l'invité de JJ Redick dans son émission The Old Man and the Three cette semaine. La légende espagnole y a notamment raconté son arrivée chez les Los Angeles Lakers et sa rencontre avec celui qui allait devenir l'un de ses plus proches amis en NBA : Kobe Bryant. Les deux hommes se sont rapidement bien entendus et leur première interaction en tant que coéquipiers a marqué Gasol.

"L'été précédant mon trade, Kobe et moi nous sommes croisés à Barcelone, dans l'hôtel où il résidait pendant une période d'entraînement. On a discuté du fait qu'on aimerait tous les deux être dans une meilleure situation, que ce serait cool qu'on joue ensemble un jour. Mais dans ma tête, ce n'était pas possible parce que nos équipes respectives nous incluraient forcément dans l'échange l'un et l'autre. Finalement, des pièces ont été ajoutées au trade et ça a été profitable pour tout le monde, même si à l'époque ça ne semblait pas être le cas. Kobe était excité dès le départ. C'était un homme intelligent et il savait que ma venue était une opportunité pour lui de gagner à nouveau. J'ai rejoint l'équipe pour la première fois à Washington dans un hôtel à 1h du matin et les Lakers jouaient le lendemain. Il m'a envoyé un SMS avant mon arrivée en me disant de l'appeler dès que je serais là et que j'en aurais fini avec les interviews parce qu'il viendrait me voir dans ma chambre. Je lui ai dit qu'il serait tard et que l'on pouvait attendre le lendemain matin. 'Non, non, je vais venir'.

Une fois tout ça terminé, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il pouvait monter. D'emblée, il m'a dit : 'Je suis très heureux que tu sois là, je veux que tu le saches. Mais maintenant, allons gagner un putain de titre. Je sais que tu as connu des difficultés avec les Grizzlies mais que tu es prêt. C'est notre chance, on doit la saisir'. Il n'a pas attendu le lendemain, c'était tout de suite. Donc j'ai compris que c'est comme ça que ça se passait avec lui et que je devais suivre son leadership et faire tout ce qui était possible. Tout a cliqué entre nous immédiatement".

Pau Gasol et Kobe Bryant ont joué ensemble entre 2008 et 2014, avec deux titres de champion NBA à la clé pour les Lakers. L'Espagnol, désormais retraité, est considéré comme un oncle par Vanessa Bryant et ses filles, Natalia, Bianka et Kapri. En hommage à son ami et à sa fille tragiquement disparus dans un accident en janvier 2020, Gasol a nommé sa fille née peu de temps après Elisabet Gianna Gasol.